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СберСтрахование снизила стоимость полиса «Фармстрахование»

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование поддерживает клиентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и проблемы со здоровьем — один из вызовов, с которым может столкнуться любой человек на протяжении жизни. Чтобы сделать процесс лечения и реабилитации дешевле, СберСтрахование модифицировала программу «Фармстрахование», по которой клиент может вернуть до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом.

Теперь стоимость полиса для одного человека снижена с 3 до 2,5 тыс. рублей, а предельная цена лекарства, которое подходит под условия программы, повышена с 5 до 15 тыс. рублей. Кроме того, отменён суммарный лимит в 5 тыс. рублей для препаратов с одним действующим веществом: ранее расходы не покрывались, если в чеке были препараты с одним и тем же действующим веществом и общей стоимостью выше 5 тыс. рублей.

Также до 69 лет повышен возраст застрахованного лица – ранее страховая защита распространялась на лиц в возрасте до 55 лет. Кроме того, страховка теперь доступна для детей с 0 лет, тогда как ранее застраховать можно было только взрослых с 18 лет.  В рамках обновления программы ­в один полис возможно вписать до 6 человек и в зависимости от количества застрахованных лиц дополнительно сэкономить от 20% до 40% на цене договора. Например, для 2 человек полис будет стоить не 5 тыс. рублей, а 4 тыс., а если по одному полису застраховано 6 человек, то его цена составит 9 тыс. рублей вместо 15 тыс. 

Программа «Фармстрахование» позволяет компенсировать от 5 до 90% стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей в год на каждого застрахованного). Получив назначение от врача, клиент СберСтрахования может приобрести лекарственные препараты в любой удобной для него аптеке, отправить через мобильное приложение СберСтрахования фотографии медицинских документов и чеков и получить компенсацию от страховщика.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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