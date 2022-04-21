Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 медиарейтинга российских банков по итогам марта 2022 года, сообщает портал Finmarket.



Таким образом, по количеству упоминаний в СМИ Примсоцбанк занял 24 место, 28-е по охвату аудитории и 38 по показателю индекса заметности.



Эксперты издания отмечают, банковский сектор РФ в марте был переполнен новостями о геополитических и экономических угрозах и рисках, а также о новых санкционных ограничениях, введенных Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.



Пресс-служба Примсоцбанка отмечает, самыми растиражированными в марте стали новости банка об условиях обслуживания карты Union Pay и повышении ставок по вкладам.