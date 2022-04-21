Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского объявляет набор иногородних школьников

29 апреля 2022 года стартует первый набор иногородних школьников в Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске. Письменные экзамены пройдут в Красноярске, Братске, Шелехове, Нижнем Новгороде, Рязани и Усть-Лабинске. Первый Университетский Лицей предоставляет талантливым школьникам со всей страны возможность бесплатно получить качественное образование по международным стандартам.

Набор лицеистов проводится среди школьников 6 и 9 классов – для поступления в 7 и 10-й классы соответственно. Шестиклассники сдают экзамен по математике, девятиклассники – русский язык, математику, а также дополнительный экзамен по профилю: информатика, физико-математический или химико-биологический.

Экзамен в Шелехове пройдет в МБОУ «Гимназия» (квартал 7, д. 3), в Братске – на площадке Братского индустриально-металлургического техникума (ул. Курчатова, 72). Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (991) 077-42-12.

Чтобы записаться на экзамен, необходимо зарегистрироваться на сайте. После заполнения формы регистрации абитуриенту придет подробная информация о месте и времени проведения экзамена. Зарегистрироваться на письменный экзамен можно до 27 апреля включительно.

Подробнее о лицее: https://ul-lyceum.ru

Школьники, набравшие проходной балл на письменном экзамене, будут приглашены в летний учебный лагерь на базе Лицея, где состоится окончательный отбор.

Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского был торжественно открыт в Усть-Лабинске в апреле 2022 года. Он рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Обучение в лицее – бесплатное, для школьников из других регионов построен комфортный кампус на 200 мест.

Лицей готовит учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ имени М.В. Ломоносова. В обучении учитываются личные особенности, интересы и способности учеников – с их учётом для каждого лицеиста формируется индивидуальный учебный план. Важная роль в программе обучения отводится проектно-исследовательской деятельности, для чего организовано сотрудничество с ведущими вузами, образовательными центрами и промышленными компаниями.

Территория Лицея занимает 4,5 га. В учебном корпусе расположены оснащенные современной техникой аудитории и лаборатории, двухэтажная библиотека, актовый и обеденный залы. На улице оборудован стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса. Большое внимание уделяется развитию творческих способностей – в лицее работают художественные классы, балетные и театральные студии.

Лицей построен при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», его миссия – стать социальным лифтом для талантливой молодёжи и сформировать новую научно-техническую элиту России.