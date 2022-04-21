Проекты дешевой типовой малоэтажной застройки могут запустить в России

Они будут действовать в 14 регионах, сообщают «Известия».

В 14 регионах России могут запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов (ИЖС) на основе типовых решений. Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в ведомство такое предложение.

Типовые дома могут быть дешевле на 15–50%, говорят эксперты. Кроме того, такие проекты понятнее для банков, и стоимость ипотеки на коттеджи может опуститься до уровня кредитов на квартиру, указали специалисты.

В 14 регионах, в числе которых Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края, Крым и другие субъекты, могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов. Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в министерство такое предложение.

Разработаны различные типовые элементы: деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие, сказал «Известиям» заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин. Их можно использовать в разных вариациях. Также есть проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой, добавил он.

Есть желающие воспользоваться этими разработками девелоперы, сказал Олег Бетин. Но на местах зачастую слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры, подчеркнул он.