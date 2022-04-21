Carlsberg Group может продать российский бизнес AB InBev Efes

Heineken продолжает искать покупателей для своих российских активов.

Принадлежащая Carlsberg Group пивоваренная компания «Балтика» может быть продана AB InBev Efes, рассказал источник “Ъ”, знающий о переговорах от одной из сторон. Об обсуждении сделки также слышали два собеседника “Ъ” в пивной отрасли и источник “Ъ” на алкогольном рынке. В Carlsberg Group отказались от комментариев. В AB InBev Efes «не комментируют слухи».

Датская Carlsberg Group 28 марта объявила об уходе из России и намерении реализовать местные активы из-за военной операции РФ на Украине. На период поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу. Под ее управлением находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. В 2021 году выручка «Балтики» выросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд руб.

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя владеет контролирующей долей. Управляет 11 заводами в РФ, производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и др. Выручка АО «АБ ИнБев Эфес» в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза, до 5,03 млрд руб.

В 2020 году «Балтика» занимала около 27% российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30%, сообщали в «ВТБ Капитале». Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин полагает, что портфель брендов обоих производителей еще будет оптимизироваться, поэтому, если сделка состоится, доля объединенной компании окажется ниже суммы долей за 2020 год.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург