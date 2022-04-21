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Набиуллина: будем рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 20% – это была вынужденная мера, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 21 апреля с годовым отчетом в Госдуме. В дальнейшем регулятор будет рассматривать возможность снижения ставки и делать всё, чтобы поддержать экономику и способность финансовой системы противостоять санкциям.

– Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%. Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов и эмоциональных покупок и услуг возвращают средства на депозиты, – прокомментировала Эльвира Набиуллина. –Подавляющая часть снятых денежных средств вернулась в банки. Меры позволили быстро стабилизировать валютный рынок и справиться с всплеском инфляции. Конечно, высокая ставка делает менее доступным кредит. Но это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса. Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это значит, что не зашкалят долгосрочные ставки. Они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и снижения инфляции.

По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, ЦБ начал снижать ключевую ставку.

– Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях, – пояснила свою позицию глава ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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