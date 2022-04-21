Банк «Открытие» упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей

В «Бизнес-портал» – мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса – добавлены шаблоны платежей с бизнес-карт, а также сервисы для заказа справок и запуска онлайн-рекламы. Кроме того, появились новые инструменты информирования клиентов, рассказали SIA.RU в банке.

Теперь в мобильном банке можно заказать необходимые справки – курьер доставит бумажную версию по указанному клиентом адресу. Также можно сформировать электронную справку с усиленной неквалифицированной электронной подписью банка. Эти справки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы с подписью и печатью банка.

Клиенты «Открытия» смогут экономить время при переводе с бизнес-карт на карты физлиц любых российских банков – теперь для этого можно использовать шаблоны. В «Бизнес-портале» реализованы два способа создать шаблон – в форме перевода с карты или на вкладке «Успешные» в строке ранее совершенного перевода. Готовый шаблон появится на вкладке «Шаблоны». Для перевода средств достаточно кликнуть на нужный шаблон и нажать «Оплатить».

Для продвижения компаний банк предлагает подписку на Яндекс Бизнес. Запустить рекламу своего бизнеса можно в интернет-банке и мобильном приложении – через виджет в разделе «Продвижение бизнеса». Клиентам банка «Открытие», которые подключат сервис до 30 апреля, Яндекс Бизнес удвоит бюджет рекламной кампании.

Кроме того, в интернет-банке появились новые инструменты для получения важной информации. Клиенты могут самостоятельно управлять уведомлениями от банка: просматривать историю – видеть все или только новые, выбирать способ оповещения, отключать всплывающие уведомления и установить отправку на e-mail. Также были добавлены рекомендации по кибербезопасности бизнеса.

За всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.