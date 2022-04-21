Иркутская область вошла в число лидеров по обеспеченности кадрами для инновационной экономики

В 2022 году Приангарье заняло 6 место среди регионов с экономически активным населением 1-2 млн человек. Рейтинг приводит Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Регионы ранжировались согласно числу STEM-вакансий на 10 000 человек.

К STEM-профессиям относятся:

инженеры,

энергетики,

аналитики;

исследователи,

архитекторы,

проектировщики,

программисты,

математики;

эпидемиологи;

доктора;

экологи.

– Такой показатель кадровой обеспеченности в стратегически важных научных направлениях говорит, с одной стороны, о правильной политике в отношении подготовки кадров в регионе, с другой стороны – о том, что специалисты приоритетных отраслей остаются работать в Иркутской области, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – У нас принята стратегия социально-экономического развития, главный приоритет которой - человек, в регионе работает научно-образовательный центр «Байкал», который также ориентирован на решение кадровых вопросов в научной сфере. Думаю, что вскоре все это позволит нам показать еще более высокие результаты.

Рейтинг составлен с целью определения сравнительных позиций субъектов Российской Федерации с точки зрения потенциала кадров для «новой экономики».