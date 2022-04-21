Ангарский сквер «Юность» признан одним из лучших в России

Он расположен в 188-м квартале города, сообщили SIA.RU в администрации Иркутской области.

За его благоустройство проголосовали жители Ангарска еще в 2020 году. К 2021 году из заброшенного пустыря сделали благоустроенный сквер: наладили сеть пешеходных дорожек, смонтировали систему освещения, оборудовали детскую площадку с резиновым покрытием и спортивный уголок, старые тополя заменили на сосны и живые изгороди из сирени.

– Замечательный сквер, который стал местом притяжения горожан, появился в Ангарске благодаря неравнодушию жителей. Голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» проходит в Иркутской области, как и во всей России, ежегодно уже шестой год, принять участие в нем и таким образом повлиять на то, чтобы именно в вашем городе появлялись новые современные комфортные пространства, могут все жители региона, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего в Минстрой РФ поступило 400 заявок из 84 регионов. При отборе оценивалось их влияние на городскую среду, качество реализации проекта, социально-экономический эффект, инновационность и востребованность объекта.

Напомним, что в прошлом году Ангарск признавали самым благоустроенным городом Иркутской области. При расчете индекса качества городской среды Ангарск набрал 194 балла. Ежегодно индекс формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.