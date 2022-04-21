«Нужно дать бизнесу максимальные возможности для проявления инициативы». Выступление Эльвиры Набиуллиной – главное

Cтруктурная перестройка российской экономики – сейчас самое главное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля. Поэтому задачи финансовой системы должны быть переориентированы именно на поддержку этой перестройки. Скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива, уверена глава ЦБ.

Российская экономика завершила постпандемийное восстановление. ВВП по итогам года вырос на 4,7% – это максимум за 13 лет, с 2008 года.

Кредитование предприятий выросло на 12%, ипотека на 30%, розничное кредитование на 20%.

С 2014-го года наша страна подвержена санкционному давлению, поэтому мы последовательно в течение многих лет диверсифицировали резервы, наращивая доли золота и юаня. Так, с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в резервах сократилась почти в четыре раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с нуля до 17%.

2022 год мы встретили без существенных дисбалансов, с большим запасом прочности финансовой системы

Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта структурная перестройка, конечно, затронет и финансовую сферу

Высокая ключевая ставка – это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса.

Не дожидаясь планового Совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях

В период высокой ключевой ставки, конечно, нужны программы льготного кредитования.

Для продолжения кредитования для банков мы ввели широкий спектр регуляторных послаблений для банков.

Структурная перестройка российской экономики – это сейчас самое главное.

Сейчас нашим компаниям предстоит искать новых поставщиков импортных товаров, комплектующих, сырья, а экспортерам — выходить на новые рынки сбыта. Поэтому валютные ограничения мы постоянно настраиваем.

Задачи финансовой сферы, финансовой системы тоже должны быть переориентированы именно на поддержку такой структурной перестройки нашей экономики, наших предприятий.

Скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива. Сейчас нужно дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы.