«Нужно дать бизнесу максимальные возможности для проявления инициативы». Выступление Эльвиры Набиуллиной – главное

Cтруктурная перестройка российской экономики – сейчас самое главное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля. Поэтому задачи финансовой системы должны быть переориентированы именно на поддержку этой перестройки. Скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива, уверена глава ЦБ.
- Российская экономика завершила постпандемийное восстановление. ВВП по итогам года вырос на 4,7% – это максимум за 13 лет, с 2008 года.
- Кредитование предприятий выросло на 12%, ипотека на 30%, розничное кредитование на 20%.
- С 2014-го года наша страна подвержена санкционному давлению, поэтому мы последовательно в течение многих лет диверсифицировали резервы, наращивая доли золота и юаня. Так, с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в резервах сократилась почти в четыре раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с нуля до 17%.
- 2022 год мы встретили без существенных дисбалансов, с большим запасом прочности финансовой системы
- Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта структурная перестройка, конечно, затронет и финансовую сферу
- Высокая ключевая ставка – это временная, вынужденная мера, именно для острой фазы кризиса.
- Не дожидаясь планового Совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях
- В период высокой ключевой ставки, конечно, нужны программы льготного кредитования.
- Для продолжения кредитования для банков мы ввели широкий спектр регуляторных послаблений для банков.
- Структурная перестройка российской экономики – это сейчас самое главное.
- Сейчас нашим компаниям предстоит искать новых поставщиков импортных товаров, комплектующих, сырья, а экспортерам — выходить на новые рынки сбыта. Поэтому валютные ограничения мы постоянно настраиваем.
- Задачи финансовой сферы, финансовой системы тоже должны быть переориентированы именно на поддержку такой структурной перестройки нашей экономики, наших предприятий.
- Скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива. Сейчас нужно дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы.