Банк «Открытие» стал официальным партнером Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» состоится 27 апреля в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza. В форуме примут участие более 1500 предпринимателей и победителей одноимённой премии со всей страны. Банк «Открытие» выступает официальным партнером форума. Представители банка входят в жюри премии для компаний малого и среднего бизнеса. Также банк выступит официальным спонсором номинации «Цифровая экономика», победитель номинации получит ценные призы в виде учебного модуля «Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA» в Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI, рассказали SIA.RU в банке.

Лидеры российской деловой среды и участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой реальности. Пройдут круглые столы по продажам на маркетплейсах, государственной поддержке, малого и среднего бизнеса, развитию экспорта, кредитованию, женскому предпринимательству и бизнес-образованию.

Также в рамках форума состоятся мастер-классы ведущих экспертов в области бизнеса на темы «Лидерство: уроки эффективного руководителя», «Без чего нельзя построить системный бизнес», «Системный подход для выхода из сложной или нестабильной экономической ситуации: как минимизировать негативные факторы и использовать открывающиеся возможности».

На пленарной сессии «Россия – самая предпринимательская страна» эксперты обсудят меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях новой экономической реальности.

Участники форума узнают об инновационных решениях для российского предпринимательства, получат экспертные консультации от профильных специалистов, а также найдут потенциальных партнёров и спонсоров для дальнейшего развития.

Организаторами мероприятие являются Корпорация «Синергия», Общероссийские общественные организации «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

Участие в форуме бесплатно для всех желающих. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться. Для участников из других городов будет доступна онлайн-трансляция!