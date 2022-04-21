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Образовательно-производственный кластер сельхозпрофиля создадут в Иркутской области

Соглашение заключили сегодня.

В объединение вошли:

  • Минобр Иркутской области;
  • Мисельхоз Иркутской области;
  • Тулунский аграрный техникум;
  • Иркутский аграрный техникум;
  • Заларинский агропромышленный техникум;
  • Усольский аграрно-промышленный техникум;
  • ООО «Саянский бройлер»;
  • ООО «Тимбермаш Байкал»;
  • ООО «Рассвет».

Площадкой кластера станет Тулунский аграрный техникум.

Как отметил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев, система среднего профессионального образования (СПО) – это мощный ресурс прорывного развития реального сектора экономики. Одним из наиболее эффективных решений реформирования этой системы является взаимодействие региона и работодателей в рамках программы «Профессионалитет».

Напомним, что Приангарье вошло в число 42 регионов России – победителей отбора проекта «Профессионалитет». На его базе создадут образовательно-производственные центры. Его задача – в кратчайшие темпы готовить специалистов по профессиям и специальностям, востребованным в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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