Образовательно-производственный кластер сельхозпрофиля создадут в Иркутской области

Соглашение заключили сегодня.
В объединение вошли:
- Минобр Иркутской области;
- Мисельхоз Иркутской области;
- Тулунский аграрный техникум;
- Иркутский аграрный техникум;
- Заларинский агропромышленный техникум;
- Усольский аграрно-промышленный техникум;
- ООО «Саянский бройлер»;
- ООО «Тимбермаш Байкал»;
- ООО «Рассвет».
Площадкой кластера станет Тулунский аграрный техникум.
Как отметил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев, система среднего профессионального образования (СПО) – это мощный ресурс прорывного развития реального сектора экономики. Одним из наиболее эффективных решений реформирования этой системы является взаимодействие региона и работодателей в рамках программы «Профессионалитет».
Напомним, что Приангарье вошло в число 42 регионов России – победителей отбора проекта «Профессионалитет». На его базе создадут образовательно-производственные центры. Его задача – в кратчайшие темпы готовить специалистов по профессиям и специальностям, востребованным в регионе.