Массовый спуск в купальниках состоится на Горе Соболиной 23 апреля

Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» проведет на своей территории 23 апреля массовый спуск в купальниках, сообщается на сайте организации.

Мероприятия начнутся в 12:00. Программой предусмотрены сбор гостей, подъем на «Пологую». В 14:00 состоится непосредственно массовый спуск в купальниках. Завершится событие традиционным флешмобом «Ты – Звезда!»

Специальным гость мероприятия станет группа «Электрослабость». С 19:00 до 22:00 в баре «Бугель Вугель» пройдет вечерняя программа.

Все участники спуска в купальниках смогут бесплатно подняться на «Пологую» с 13:00 до 14:00 и получить купон на бесплатное катание до конца дня. Для участия в мероприятии необходима регистрация на официальном сайте.