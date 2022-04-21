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Доллар 74, евро 79: с чем связан новый раунд укрепления рубля

На валютном рынке после некоторого ослабления курса рубля в начале апреля во второй половине месяца наметилась тенденция укрепления. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банка, связывает это с графиком налоговых платежей.

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– Даты налоговых выплат приходятся на 25-28 апреля, соответственно видно, что под эти даты экспортеры увеличили объемы продаж на рынке. При этом спрос со стороны импортеров остается незначительным. Видно некоторое увеличение спроса со стороны физических лиц, но объемы не очень большие. И в целом, если говорить про ликвидность валютного рынка, она по-прежнему находится на значениях в два раза ниже уровня ликвидности до конца февраля. Всё это определяет новый раунд укрепления рубля, – отмечает Наталья Орлова.

Что касается дальнейших перспектив, эксперт Альфа-Банка предлагает внимательно смотреть за новостями экспортеров.

– Поступает информация, что в России снижается объем добычи газа и нефти, порядка 8-10% в последние недели. Если будет продолжаться падение добычи, следствием этого будет снижение экспортной выручки, это даст толчок для возврата рубля к более слабым значениям, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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