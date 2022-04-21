Больше всего долгов по зарплатам в Иркутской области в сфере образования – аналитики

Аналитики подсчитали долги по зарплатам в Иркутской области. По информации на начало текущего месяца, больше всего не выплачено денег работникам сферы образования, сообщает Иркутскстат.

Общая сумма просроченной задолженности составляет 8,1 млн рублей, на образование из этой суммы приходится 8,059 млн рублей. В расчете на одного работника сумма долга равняется в среднем 223,9 млн рублей, продолжительность невыплаты денег в среднем по области – 19,2 месяца.

В сравнении с прошлым месяцем общая сумма долга по зарплатам сократилась на 15%: на 1 марта она составляла 9,5 млн рублей. В сравнении с апрелем 2021-го сумма долга снизилась на 63%.