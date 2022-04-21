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Банк «Открытие» начал принимать заявки на льготную ипотеку для АйТи-шников

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Клиенты банка «Открытие» — специалисты российских IT-компаний — уже могут подать заявку на новую госпрограмму льготной ипотеки. Заключение сделок будет возможно сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Процентная ставка по новой программе составит 5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, до 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%.

Госпрограмма предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика.

Оформить ипотеку по программе смогут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.

Получить более подробную информацию, а также оформить заявку по новой госпрограмме можно в контакт-центре «Открытия» по номеру 8 800 444 44 11 или на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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