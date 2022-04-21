Инвестиции в газификацию Иркутской области планируют увеличить на 1 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вчера на встрече в Санкт-Петербурге с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым обсудил план увеличить инвестиции в газификацию Иркутской области на 1 млрд рублей.

Напомним, изначально программа газификации Приангарья включала только Жигаловский район. На встрече рассматривалась идея включить в нее Киренский район, Братск и Усть-Кут.

«Откорректированная программа предполагает увеличение инвестиций в газификацию области до 22 млрд рублей – на 1 млрд рублей больше по сравнению с действующей редакцией. Мы предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках программы примерно в 2 раза», – рассказал Кобзев.

Кроме того, принято решение вывести за рамки программы мероприятия по газификации Братска. Отдельный план догазификации Братска подписан в феврале 2022 года. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей (дополнительно к программе газификации).