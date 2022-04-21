На сколько упал экспорт сырья?

Как оценить, на сколько упал сырьевой экспорт, когда недостаточно таможенных и производственных данных? Аналитики компании «Атон» использовали статистику по транспортировке грузов. Так, грузооборот в портах упал в марте на 9%, а ж/д перевозки продемонстрировали устойчивость, снизившись всего на 2%. Кроме того, с начала апреля объемы заявок на ж/l транспортировку товаров в сибирском и дальневосточном направлении выросли почти на 30% г/г.

Морские порты: грузооборот в марте упал на 9% г/г до 63.5 млн т

– Мы считаем, что самую серьезную проблему для российских экспортеров сейчас представляет логистика поставок по морю, – пишут в своем обзоре аналитики компании «Атон». – В наибольшей степени, на наш взгляд, она влияет на производителей стали и угля. Из-за ограничений на перевалку российских грузов фрахтовые ставки по некоторым видам сырья и материалов взлетели почти втрое, как выяснилось в ходе общения с компаниями сектора. Стоимость фрахта нефтеналивных танкеров сейчас подскочила до $350 тыс. в день – максимального уровня с 2008 года.

Оборот сухих грузов в марте сократился на 19% г/г до 27.9 млн т, в основном из-за запрета на импорт стали и угля из России в Европу, а также ограничений на обработку российских грузов со стороны морских перевозчиков и европейских портов. Поставки наливных грузов в марте составили 35.6 млн т, не изменившись г/г. Вместе с тем мы считаем, что мартовские показатели не полностью отражают операционные проблемы в сегменте морской логистики.

На наш взгляд, ограничения со стороны Европы серьезно ударили по грузоперевозкам на Балтике. Так, грузооборот порта Санкт-Петербурга в марте упал на 41% до 3.1 млн т, что обусловлено сильным сокращением объемов перевалки удобрений (-0.5 млн т, -72%) и черных металлов (-0.3 млн т, -49%). Увеличение грузооборота в дальневосточных портах закономерно, но, на наш взгляд, эта тенденция потребует строительства складов и расширения пропускной способности железных дорог.

Железные дороги: загрузка снизилась на 2.4% г/г до 106.7 млн т

– Самый существенный вклад в сокращение загрузки внесли уголь и нефть, – отмечают эксперты. – Объемы транспортировки которых в марте упали на 4% и 5% г/г соответственно. Также на фоне экспортных ограничений наблюдалось значительное снижение объемов перевозок минеральных и химических удобрений – на 7% г/г. В то же самое время перевозки черных металлов выросли на 5% г/г за счет экспортных поставок и пополнения внутренних запасов.

На середину апреля, по оценкам РЖД, простаивало 137 тыс. грузовых вагонов (включая 37 тыс. полувагонов), что затрудняет передвижение по некоторым путям. Это связано с сокращением экспортного трафика на фоне наложенных санкций. В 2021 на внешний трафик приходилось свыше 40% общих объемов перевозок.

По данным РЖД, с начала апреля объемы заявок на транспортировку товаров в сибирском и дальневосточном направлении выросли почти на 30% г/г. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится и объемы восстановятся во 2П22 по мере адаптации российской экономики к внешнеторговым ограничениям.