Сергей Чемезов: На самом деле бизнес внутренне протестует против ухода из России

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал первое после начала специальной военной операции на Украине интервью, в котором поделился своим взглядом на экономическую ситуацию в стране и мире – его текст опубликован на официальном сайте корпорации.

В частности, глава «Ростеха» порассуждал на тему ухода зарубежных компаний с российского рынка. По его словам, это происходит из-за давления Запада, на самом же деле организации не хотят покидать РФ.

«Выход иностранных компаний из России – это хорошо срежиссированный спектакль. Мы прекрасно знаем настоящее отношение иностранного бизнеса к происходящему. В большинстве своем бизнес внутренне протестует против ухода из России, многие уходят из-за оказываемого на них давления. Потому что для него все это крайне болезненно, это потери позиций и большие убытки», – заявил Чемезов.

И добавил, что «многие иностранные бизнесмены понимают, что происходит глобальная мистификация, когда белое пытаются выдать за черное и черное – за белое. Но они не могут ничего с этим сделать. Потому что идет колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и его союзников. Их заставляют уйти и нести потери».

Авторы санкций, по словам Чемезова, ставят перед собой цель нанести ущерб репутации и экономике России и вытеснить страну с тех рынков, «где мы сильны».

«Сегодня Запад разрушает тот мир, который сам создавал многие годы. <…> Конечно, последствия происходящего затронули Россию. Но они будут колоссальными также для США и доллара. Сильно пострадают и европейские производители», – резюмировал он.

Сергей Чемезов уверен, что, несмотря на трудности, Россия сможет противостоять санкциям и компенсировать потери.