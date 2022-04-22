Проезд по плотине ГЭС в Иркутске частично перекроют 23 апреля

Ограничения будут действовать до 1 сентября.

Вчера в администрации Иркутска состоялось совещание по вопросу движения транспорта на время ремонта ГЭС. В нем участвовали председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Татьяна Макарычева и другие сотрудники подразделения, руководитель МУП «Горэлектротранс» Сергей Майока, заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Александр Семейкин и представитель коммерческих автотранспортных предприятий, обслуживающих муниципальные маршруты общественного транспорта.

«С 23 апреля по 1 сентября автомобильная дорога и пешеходный тротуар на плотине ГЭС частично перекроют. Рассматривается возможность перенаправить часть маршрутов через Академический мост», – рассказали в на заседании.

– Дорожную ситуацию в постоянном режиме будет контролировать экипаж ГИБДД, – подчеркнул представитель госавтоинспекции Александр Семейкин.

Участники совещания рассмотрели различные схемы проезда. Представители компаний-перевозчиков выступили с предложениями. Среди них – с целью снижения аварийности ввести ограничение на всем протяжении плотины ГЭС, для этого установить временное ограждение.