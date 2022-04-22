Украинские СМИ обвинили иркутянина в причастности к провокации в Буче

Мужчина намерен судиться.

Иркутянин Игорь Тимошевский, которого после провокации в Буче украинские СМИ обвинили в причастности к «преступлениям», заявил РИА Новости, что намерен довести дело до суда, защищая свою репутацию.

Журналисты украинского издания обвинили Тимошевского в причастности к «преступлениям» против мирных жителей в Буче. Они нашли в соцсетях его старые армейские снимки, сделали к ним фейковые подписи и разместили на своем канале.

Об этом Игорь узнал 18 апреля от одного из друзей. После этого иркутянин через электронную почту обратился к создателям фейка с требованием убрать недостоверную информацию из публичного поля, указав, что никогда «не был на Украине». В ответ от издания ему пришло сообщение: «Не на Украине, а в Украине». Тогда Игорь обратился в полицию и к уполномоченному по правам человека в Иркутской области.

«Службу по контракту на Дальнем Востоке я завершил в 2019 году. Отслужил три года. Вернулся в Иркутск. Работаю в торговой компании руководителем отдела, заочно учусь в техническом университете. Когда есть свободное время, организую свадьбы и праздники – это мое хобби. Никакого отношения ни к политике, ни к военному делу я не имею», – рассказал Игорь.