Налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить вдвое

До 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке – до 780 тыс. рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы, сообщили «Известиям» его авторы.

Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья.

Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке – 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку, пояснила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

– Вычет можно получить в налоговом органе по окончании года. Для этого надо обратиться с деклараций по форме 3-НДФЛ, – уточнила юрист.

Однако с тех пор, как были установлены лимиты в 2 и 3 млн рублей, цены на жилье существенно выросли, – отметила в беседе с «Известиями» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

– Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, – подчеркнула она.

Учитывая это, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, сообщила Татьяна Буцкая. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн, а для погашения ипотеки – 6 млн. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно.

Опрошенные «Известиями» депутаты Госдумы других фракций разрабатываемый законопроект поддерживают.