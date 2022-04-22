РУСАЛ профинансировал замену витражей в Братской православной гимназии

В Братской православной гимназии заменили старые витражные окна на новые. Ремонт инициировал коллектив учреждения, а депутат по округу Наталья Скачкова поддержала идею и помогла найти средства. На обновление конструкций потребовалось около полумиллиона рублей.

– Конечно, самостоятельно гимназии такие средства не изыскать, поэтому решили обратиться за помощью в компанию РУСАЛ для благотворительного финансирования данных работ. Надеемся, что это принесёт огромное удовольствие и радость детям. Мы за то, чтобы наши дети были нравственно и духовно развиты, чтобы они формировались как гармоничные личности, поэтому компания вкладывает деньги в такие мероприятия, – рассказала Наталья Скачкова, депутат Думы Братска, финансовый директор БрАЗа.

– В оперативные сроки были выполнены работы, буквально за два дня смонтирована большая витражная группа. От старых окон дуло, вид был не эстетичный. Сейчас стало намного ярче, теплее. Выражаем глубокое уважение Наталье Борисовне и компании РУСАЛ за помощь, – прокомментировал Виталий Бежинарь, директор Братской православной гимназии.

Решать проблемы школ и детских садов депутаты от БрАЗа помогают регулярно. Развитие социальной сферы в городах, где работают предприятия РУСАЛа, – отличительная черта политики компании, заложенная ее основателем Олегом Дерипаской.