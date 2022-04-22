Игорь Кобзев и генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев обсудили строительство мусороперерабатывающих комплексов в Приангарье

Строительство современных мусороперерабатывающих комплексов в Иркутской области обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений. Три таких инициативы уже поданы, четвертая находится в активной проработке. Подписать концессии планируется в этом году.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Иркутская область стала одним из первых регионов Сибири, кто заключил с ППК «РЭО» соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Наша задача – сделать регион чище и экологичнее. В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко объявила, что все отходы с прилегающих к озеру Байкал поселков будут вывозиться. Это будет выполнено. Также совместные проекты позволят построить мусороперерабатывающие комплексы в промышленных городах, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мусороперерабатывающие комплексы, которые планируется построить по концессионным соглашениям, будут расположены в Ангарске, Братске, Тайшете и посёлке Усть-Ордынский. Последний проект будет использоваться для приема отходов из Центральной экологической зоны Байкала.

– До 2024 года в Иркутской области будут построены четыре комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, включающие, в том числе, сортировку и компостирование, общей мощностью более 500 тысяч тонн в год. Основной объект мощностью 405 тысяч тонн в год будет закрывать более 60% потребностей региона и обеспечит надлежащее обращение с отходами для Иркутска и прилегающих муниципальных образований. Общий объем инвестиций составляет более шести миллиардов рублей, из которых до 95% может быть профинансировано за счет размещения облигаций ППК РЭО, – сообщил Денис Буцаев.

В феврале Иркутская область и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и дорожную карту по развитию в регионе отрасли обращения с отходами. Её реализация позволит в 2024 году получить достижение показателей нацпроекта «Экология» – в два раза сократить объемы захоронения, построить полноценную систему утилизации, включая утилизацию в готовые виды продуктов. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» намерена инвестировать в проект шесть млрд рублей.

При строительстве объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагается кластерный подход. Это создание крупных центров обращения с отходами, которые совмещают систему их сортировки, завод по переработке органических отходов и полигон для размещения части отходов.