Игорь Кобзев в Санкт-Петербурге провёл встречи по газификации Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл ряд встреч с руководством ПАО «Газпром». Их темами стала газификация региона.

Фото пресс-службы правительсва Иркутской области

С заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым обсудили актуализацию Программы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года.

Проектная работа предполагает увеличение инвестиций в газификацию области до 22 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше по сравнению с действующей редакцией.

– Программа развития газоснабжения и газификации области до 2025 года была подписана в сентябре 2021 года. Изначально она включала только Жигаловский район. Во время актуализации в неё включили Киренский район, Братск и Усть-Кут. Мы с Виталием Анатольевичем обсудили параметры газификации домовладений, теплоисточников, объектов экономики на этих территориях, предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках Программы примерно в два раза, – сказал Игорь Кобзев.

На встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым обсудили решение вывести за рамки Программы мероприятия по газификации Братска. Так как вся дальнейшая работа будет проводиться в соответствии с поручением Президента РФ по догазификации регионов. Отдельный план догазификации Братска подписан в феврале 2022 года. Дополнительно к Программе газификации, инвестиции в догазификацию составят около двух млрд рублей. Также Сергей Густов рассказал о работе по переходу линии газопровода с правого берега на левый в Братске. На данный момент есть несколько вариантов проектных решений. Ход реализации проектов, в том числе инвестиционных, на территории Иркутской области обсудили на встрече с Олегом Аксютиным, заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».

– Важно, что и область, и «Газпром» нашли взаимопонимание и одинаково заинтересованы в реализации совместных планов в интересах жителей северных районов Иркутской области. В том числе и в части дофинансирования инвестпрограммы «Газпрома», – добавил Игорь Кобзев.