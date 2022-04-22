Новости

Сбербанк предоставил льготный кредит пассажирскому перевозчику из Шелеховского района

Байкальский банк выдал первый кредит по льготной кредитной программе «ПСК Инвестиционная». Кредитные средства получены ООО «Народный маршрут», предприятие занимается пассажирскими перевозками в Шелеховском районе Приангарья.

Программа «ПСК Инвестиционная» реализуется Корпорацией МСП и Банком России с целью поддержки клиентов малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели развития бизнеса.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно выступает проводником всех мер государственной поддержки бизнесу. С 16 марта мы начали предоставлять финансирование по новой программе льготного кредитования и в первый месяц после запуска в Байкальский банк поступили заявки на сумму более 615 млн рублей».

Получить льготный кредит в рамках программы могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Подать заявку на кредит можно в интернет-банке СберБизнес или в офисе банка, обслуживающем юридических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании