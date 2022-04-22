Сбербанк предоставил льготный кредит пассажирскому перевозчику из Шелеховского района

Байкальский банк выдал первый кредит по льготной кредитной программе «ПСК Инвестиционная». Кредитные средства получены ООО «Народный маршрут», предприятие занимается пассажирскими перевозками в Шелеховском районе Приангарья.

Программа «ПСК Инвестиционная» реализуется Корпорацией МСП и Банком России с целью поддержки клиентов малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели развития бизнеса.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно выступает проводником всех мер государственной поддержки бизнесу. С 16 марта мы начали предоставлять финансирование по новой программе льготного кредитования и в первый месяц после запуска в Байкальский банк поступили заявки на сумму более 615 млн рублей».

Получить льготный кредит в рамках программы могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Подать заявку на кредит можно в интернет-банке СберБизнес или в офисе банка, обслуживающем юридических лиц.