Участок дороги «Усть-Кут – Уоян» в Иркутской области подтопило талыми водами

Устранить последствия паводка планируют к 29 апреля, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Работы на этом месте усилены. Идет завоз дополнительных материалов для отсыпки. Надо выровнять профиль дороги и откачать воду. Обстановка непростая: в этом месте трасса проходит между скалой и железнодорожными путями. Вода размыла проезжую часть, появились глубокие ямы. Вдобавок – замерзший грунт и минусовые ночные температуры», – рассказал губернатор в Телеграмм-канале.

На проблемном участке работают девять самосвалов, автогрейдер, бульдозер и вакуумная машина. Закончить планируют 29 апреля.

Игорь Кобзев обратился к водителям: «По возможности не пользуйтесь пока этой трассой. Она небезопасна. К тому же есть альтернативный маршрут – дорога, которая начинается на примыкании 19-го км а/д «Ключи – Казачинское – Н.Мартыново».