Сбер предоставляет льготные образовательные кредиты под 3% годовых

Образование — это то, что помогает найти себя и увидеть своё будущее в моменты самых сложных внешних изменений. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем бросать платную учёбу в вузе в случае, например, финансовых трудностей. Новые знания и навыки могут стать тем спасательным кругом, который вытащит вас из бушующего океана трансформаций. А справиться с денежными затруднениями поможет льготный образовательный кредит.

Не секрет, что из-за роста ставки рефинансирования многие кредиты значительно подорожали. Но это не коснулось образовательного кредита, оплатить который помогает государство. Сбер выступает оператором по реализации государственной программы по выдаче таких кредитов. Они доступны клиентам по ставке 3% годовых. Совокупная процентная ставка по кредиту составляет 18,26% годовых, но 15,26% — возмещаются за счёт государственных субсидий.

Обратиться за образовательным кредитом можно в любой офис Сбера. Он выдаётся для учёбы в вузе в любом регионе России. Главное — с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Интересно, что чаще всего образовательные кредиты брали для обучения в НИУ «Высшая школа экономики». Далее следуют РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, СПБГУ. Всего кредиты выдавались в 633 вуза РФ. Топ-5 направлений для учебы — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело, лингвистика. На данный момент Сбером выдано более 52 тысяч образовательных кредитов.