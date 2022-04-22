Иркутский завод полимеров и благотворительный фонд Марины Седых организовали экоуроки для школьников

Сотрудники Иркутского завода полимеров совместно с благотворительным фондом Марины Седых запустили серию экологических уроков в рамках программы «Зеленая планета» в Усть-Куте, рассказали SIA.RU в компании.

Участие уже приняли школьники из экологических отрядов школы №2 и №6 Усть-Кута. К ним смогли присоединиться и школы из отдаленных районов города – для них была организована прямая трансляция.

Сотрудники рассказали о важности рационального потребления, сортировке отходов и о пластике – ценном вторичном сырье для производства новых вещей.

Также школьники сыграли в настольную экологическую игру «Жизнь без отходов». Игра состояла из 100 вопросов, за правильные ответы участники получали экобонусы.

В конце мероприятия школьники получили полезные подарки из переработанного материала. Серия экологических уроков продлится до 28 апреля.

— Эта программа долгосрочная и такие уроки будут проходить регулярно. На каждом из них мы стараемся донести до наших слушателей, что от нас зависит, какой будет окружающая среда в будущем, как важно беречь природу. Мы также рассказываем и о наших инициативах по раздельному сбору отходов, об экологических акциях, конкурсах и мероприятиях в этом направлении, — поделилась директор благотворительного фонда Марины Седых Лариса Богдалова.