Двух иркутянок подозревают в угоне такси

В нетрезвом состоянии они управляли по очереди автомобилем, пока не врезались в столб.

«Мужчина подвозил двух девушек. Остановившись на улице Лермонтова, он вышел в магазин. Одна из них воспользовавшись этим и села за руль авто. Отъезжая от павильона девушка столкнулась с припаркованной «Тойота Пассо», после чего они уехали с места ДТП», – сообщили в пресс-службе полиции.

Через несколько часов иномарку заметили в микрорайоне Изумрудный. Не справившись с управлением, 21-летняя подозреваемая врезалась в световую опору.

На допросе девушки рассказали, что, будучи в состоянии опьянения по очереди управляли автомобилем, не имея при этом, водительских удостоверений.