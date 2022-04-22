Новости

Двух иркутянок подозревают в угоне такси

В нетрезвом состоянии они управляли по очереди автомобилем, пока не врезались в столб.

«Мужчина подвозил двух девушек. Остановившись на улице Лермонтова, он вышел в магазин. Одна из них воспользовавшись этим и села за руль авто. Отъезжая от павильона девушка столкнулась с припаркованной «Тойота Пассо», после чего они уехали с места ДТП», – сообщили в пресс-службе полиции.

Через несколько часов иномарку заметили в микрорайоне Изумрудный. Не справившись с управлением, 21-летняя подозреваемая врезалась в световую опору.

На допросе девушки рассказали, что, будучи в состоянии опьянения по очереди управляли автомобилем, не имея при этом, водительских удостоверений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании