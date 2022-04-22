«Челноки» вернутся: Центробанк предсказал рост «челночного» бизнеса в России

Аналитики ожидают, что при налаживании альтернативных поставок из-за рубежа возрастет роль «челноков», сообщает РБК.

Начавшийся спад в российской экономике при любых сценариях превзойдет по масштабу и продолжительности «коронакризисный» провал 2020 года, уровень неопределенности по поводу экономической динамики необычайно высок, говорится в свежем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды». Обзор готовит департамент исследований и прогнозирования ЦБ, его мнение может не отражать официальную позицию регулятора.

Макроэкономический департамент ЦБ предполагает, что структурная трансформация российской экономики будет проходить через следующие этапы.

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Поиск альтернативных поставщиков, использование запасов (в том числе финансовых), нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания. На этом этапе государство должно принять на себя часть финансовых рисков, эффективной мерой общей поддержки послужит снижение налогов для бизнеса и дерегулирование, считают в ЦБ.

Первичная подстройка к новым условиям

На этом этапе (до конца 2022 года) могут проявиться вторичные негативные эффекты спада – через спрос, рынок труда и т.д. Резкого роста производства замещающей продукции на данном этапе ждать не стоит, предупреждают в ЦБ. Импульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.



«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», – считают авторы обзора.

«Обратная индустриализация»

Индустриализация на основе менее передовых технологий. Производство техники и технологий увеличится, но на более низком технологическом уровне. Занятость в импортозамещающих отраслях будет увеличиваться, а производство – расти опережающими другие отрасли темпами. В то же время важным последствием станет снижение экологичности производства.

Завершение структурной перестройки

На этом этапе будут возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, однако в целом новое равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе. Дальнейшая экономическая динамика будет определяться такими переменными, как величина технологического отставания от других стран, возможности масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, пропорции между государственным и частным секторами экономики, доля сырьевой ренты в бюджете, повышение или понижение налоговой нагрузки, развитие человеческого капитала и т.д. «В результате того или иного сочетания этих факторов и их взаимодействия между собой потенциальные темпы роста могут оказаться как выше, так и ниже уровня последнего десятилетия, оцениваемого чуть ниже 2%», – указывают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.