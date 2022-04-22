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Особый противопожарный режим вводят с 30 апреля в ряде районов Иркутской области

Будет действовать запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

Также вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях. Исключение составляют случаи приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания.

С 8 часов 30 апреля до 8 часов 15 июня 2022 года вводится особый противопожарный режим в:

  • Аларском р-не,
  • Балаганском р-не,
  • Баяндаевском р-не,
  • Боханском р-не,
  • Заларинском р-не,
  • Зиминском р-не,
  • Иркутском р-не,
  • Качугском р-не,
  • Куйтунском р-не,
  • Нижнеудинском р-не,
  • Нукутском р-не,
  • Ольхонском р-не,
  • Осинском р-не,
  • Слюдянском р-не,
  • Тулунском р-не,
  • Усольском р-не,
  • Усть-Удинском р-не,
  • Черемховском р-не,
  • Чунском р-не,
  • Шелеховском р-не,
  • Эхирит-Булагатском р-не,
  • г. Иркутск,
  • г. Ангарск,
  • г. Усолье-Сибирское,
  • г. Черемхово,
  • г. Свирск,
  • г. Саянск,
  • г. Зима,
  • г. Тулун.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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