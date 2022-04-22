Особый противопожарный режим вводят с 30 апреля в ряде районов Иркутской области

Будет действовать запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

Также вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях. Исключение составляют случаи приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания.

С 8 часов 30 апреля до 8 часов 15 июня 2022 года вводится особый противопожарный режим в: