Особый противопожарный режим вводят с 30 апреля в ряде районов Иркутской области

Будет действовать запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.
Также вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях. Исключение составляют случаи приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания.
С 8 часов 30 апреля до 8 часов 15 июня 2022 года вводится особый противопожарный режим в:
- Аларском р-не,
- Балаганском р-не,
- Баяндаевском р-не,
- Боханском р-не,
- Заларинском р-не,
- Зиминском р-не,
- Иркутском р-не,
- Качугском р-не,
- Куйтунском р-не,
- Нижнеудинском р-не,
- Нукутском р-не,
- Ольхонском р-не,
- Осинском р-не,
- Слюдянском р-не,
- Тулунском р-не,
- Усольском р-не,
- Усть-Удинском р-не,
- Черемховском р-не,
- Чунском р-не,
- Шелеховском р-не,
- Эхирит-Булагатском р-не,
- г. Иркутск,
- г. Ангарск,
- г. Усолье-Сибирское,
- г. Черемхово,
- г. Свирск,
- г. Саянск,
- г. Зима,
- г. Тулун.