ЦБ смягчает валютный контроль. Что это значит?

Банк России сообщил о смягчении мер валютного контроля для всех экспортеров. Теперь все экспортёры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты не позднее 60 рабочих дней, а не трёх, как это было ранее. По мнению экспертов БКС, это решение было ожидаемым.

– Ранее мы предполагали, что при спуске курса USD/RUB в область 71–75 будут предприняты активные действия, и вчера он как раз попал в обозначенный коридор, – пишут эксперты в своем обзоре. – На наш взгляд, решение позволит спокойнее проходить так называемые налоговые периоды, когда рубль пользуется повышенным спросом. Управление валютной ликвидностью станет более гибким и адаптивным. Также теперь у регулятора есть до двух месяцев, когда может не наблюдаться чрезмерного укрепления рубля. За это время он решит, какие следующие меры валютного контроля нужно предпринять.

При этом экспортеры могут придерживать валюту, если курс будет опускаться к 70–75.

– Для инвесторов это означает, что доллары по обозначенным уровням продавать не стоит. Можно дождаться чуть более высоких отметок, – поясняют эксперты. – Более того, можно рассмотреть спекулятивную стратегию покупки доллара при повторных провалах ниже 75 и продажи при росте к 80 и выше. Мы дважды видели, что снижение к этим рубежам приводило к активным действиям ЦБ.