Аналитики Домклик назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью трехкомнатных квартир

Сервис Домклик от Сбера провёл исследование рынка первичной и вторичной жилой недвижимости в Москве и представил топ-10 районов столицы с самой низкой стоимостью трехкомнатных квартир. В Аналитическом центре Домклик отмечают, что средняя стоимость трехкомнатных квартир в новостройках Москвы составляет 25 млн рублей.

Самые дешевые районы столицы для покупки трехкомнатной квартиры в новостройке — Митино (почти 12 млн руб.), Южное Бутово (12,65 млн руб.) и Молжаниновский (13,05 млн руб.). Все три района находятся за пределами МКАД.

*Здесь и далее белыми цифрами обозначена средняя площадь квартир по району (кв.м.)

Также из графика видно, что самые высокие средние значения по площади квартир — в районах Южное Бутово (86 кв. м), Западное Дегунино (79 кв. м) и Люблино (77 кв. м).

Самые доступные районы столицы для покупки трехкомнатной квартиры на вторичном рынке — Восточный (11,5 млн руб.), Капотня (12,77 млн руб.) и Бирюлево Западное (12,83 млн руб.). Первый район находится за пределами МКАД, другие два — внутри.

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы — 19,7 млн руб. Из приведенного списка в Молжаниновском районе можно купить квартиру с явно большей площадью (среднее значение площади по району составляет 82 кв. м).

Как и в случае с однокомнатными и двухкомнатными квартирами (ранее опубликовано) можно наблюдать существенное различие цен в Москве на квартиры в новостройках и на вторичке - 27%. Аналитики связывают это с тем, что многие застройщики вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать отток покупателей из-за изменившейся ставки ЦБ, а также с ростом цен на стройматериалы, логистику и рабочую силу.

Кроме того, в рассмотренных районах Москвы на первичном рынке видна существенная разница в цене квартир. На вторичке средние цены от района к району растут более плавно. Аналитики объясняют это тем, что средняя цена квартир в новостройках (особенно в непопулярных районах) больше подвержена влиянию ценовой политики конкретного застройщика, в то время как средняя цена по району для вторичного жилья усредняется по всем продавцам с различным видением.

Таким образом, причина больших разрывов в цене от района к району по первичному жилью может заключаться в различной стратегии застройщиков, которые реализуют квартиры в недорогих районах. Одни — склонны завышать стоимость, а другие, опасаясь невостребованности построенных ЖК — занижать.

Данные подготовлены аналитическим центром Домклик. Данные основаны на анализе объявлений, актуальных на 4 апреля 2022. Для каждого района была рассчитана средняя стоимость 1 кв. метра для 3-комнатных квартир (стоимость/площадь). Для оценки средней стоимости полученные значения умножались на среднюю площадь 3-комнатных квартир (также определялись для каждого района) соответственно.