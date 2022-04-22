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Банк «Открытие» снизит ставки по накопительным счетам с 1 мая

С 1 мая снижается процентная ставка по рублевому счету «Копилка» и уменьшается размер надбавки по счету «Моя копилка» для премиальных клиентов. А также корректируются правила открытия и обслуживания текущих банковских счетов физлиц.

По рублевому накопительному счету «Копилка» процентная ставка снижается до уровня 15% годовых.

По накопительному счету «Моя копилка» процентная ставка для клиентов без статуса и со статусом «Плюс» остается без изменений. Однако снижается размер надбавки за размещение средств в рублях для клиентов с премиальными статусами — с 1 до 0,5% годовых.

Также вступает в силу новая редакция правил открытия и обслуживания текущих банковских счетов физлиц. В соответствии с обновленными условиями банк может изменять процентные ставки по всем банковским счетам в любой день месяца с предварительным уведомлением об этом клиентов в разделе «Новости банка» на официальном сайте, а также на информационных стендах офисов не позднее, чем за 3 календарных дня до даты такого изменения.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно в разделе
«Тарифы и документы» на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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