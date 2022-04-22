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Елена Кукк возглавила объединенную Челябинскую территориальную дирекцию Банка Уралсиб

Елена Кукк возглавила объединенную Челябинскую территориальную дирекцию Банка Уралсиб, которая была создана на основе объединения Челябинской, Тюменской и Ханты-Мансийской территориальных дирекций. 

Челябинская  тердирекция входит в макрорегион Урало-Сибирский  ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Объединеная  дирекция включает 12 точек продаж в 10 городах в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, в которых обслуживаются более 50 000 частных клиентов и более 12 000 предприятий. 

Елена Кукк работает в Банке Уралсиб с 2005 года. За свою карьеру она руководила подразделениями продаж корпоративным клиентам, возглавляла филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Челябинске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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