Елена Кукк возглавила объединенную Челябинскую территориальную дирекцию Банка Уралсиб, которая была создана на основе объединения Челябинской, Тюменской и Ханты-Мансийской территориальных дирекций.

Челябинская тердирекция входит в макрорегион Урало-Сибирский ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Объединеная дирекция включает 12 точек продаж в 10 городах в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, в которых обслуживаются более 50 000 частных клиентов и более 12 000 предприятий.

Елена Кукк работает в Банке Уралсиб с 2005 года. За свою карьеру она руководила подразделениями продаж корпоративным клиентам, возглавляла филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Челябинске.