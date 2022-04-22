«Газпромбанк Премиум» запустил акцию с повышенным кешбэком в рамках партнерства с IRONSTAR

«Газпромбанк Премиум» запустил акцию «Чемпионский кешбэк» в рамках партнерства с IRONSTAR. При оплате премиальной картой Газпромбанка слотов на участие в стартах IRONSTAR на сайте https://iron-star.com клиенты получают кешбэк 20% от суммы платежа. Акция действует в период с 20 апреля по 31 декабря 2022 при условии, что в месяце оплаты слотов по премиальной карте клиента было потрачено минимум 15 000 рублей. Максимальный размер кешбэка, начисляемого за календарный месяц, составляет 5 000 рублей.

Для того чтобы стать премиальным клиентом Газпромбанка и получать кешбэк за оплату слотов IRONSTAR, достаточно оформить карту в рамках пакета услуг «Премиум» или «Премиум UP» на сайте или в отделении банка.

«Газпромбанк Премиум» поддерживает развитие спорта в России и стремление своих премиальных клиентов к активному образу жизни и с октября прошлого года является генеральным партнером фестиваля спорта и международных соревнований по триатлону IRONSTAR. Именно в октябре состоялась кульминация сезона 2021 года — соревнования IRONSTAR TRIATHLON SOCHI, в которых состязались порядка 5 000 участников, а всего фестиваль посетили 15 000 человек. В 2022 году запланировано 9 фестивалей IRONSTAR с участием 16 000 спортсменов.

Подробности проведения акции «Чемпионский кешбэк» можно узнать по ссылке.

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Для справки:

«Газпромбанк Премиум» — это комплексное банковское решение для приоритетного финансового обслуживания клиентов и преумножения их сбережений на специальных условиях. Пользователи пакета услуг получают премиальную карту с повышенным кешбэком до 15 % или милями, дополнительным кешбэком до 35 % от партнеров и возможностью подключить программу лояльности «Аэрофлот Бонус». Премиальным клиентам доступны консультации персонального менеджера в выделенных зонах офисов или онлайн через мобильное приложение, круглосуточная выделенная телефонная линия, бесплатное снятие наличных в банкоматах и бесплатные переводы на карты других банков. Для повседневной жизни и комфортных путешествий всей семьей «Газпромбанк Премиум» предусматривает круглосуточный консьерж-сервис, трансферы в аэропорты и до железнодорожных вокзалов, страхование всей семьи в путешествиях по РФ и за рубежом.

IRONSTAR — фестиваль спорта и крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые проходят в уникальных локациях страны. IRONSTAR создан для продвижения активного и здорового образа жизни в России. Объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями. Каждое мероприятие IRONSTAR — это настоящий праздник спорта для участников соревнований, их болельщиков, жителей и гостей города, в котором оно проводится.

Цель IRONSTAR — создать эффективную модель для развития любительского спорта, в которой Государство, региональные и муниципальные власти, общественные организации, спортивные клубы, могут работать вместе, улучшать качество мероприятий и создавать положительный экономический эффект в местах проведения соревнований.