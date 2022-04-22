Газпромбанк снизил ставки по автокредитам и по кредитам под залог автомобиля

Москва, 21 апреля 2022 года — Газпромбанк снизил процентные ставки по кредитам на покупку автомобиля и на любые цели под залог имеющегося авто. Теперь минимальная ставка составляет 10,9% годовых при предоставлении автомобиля в залог и страховании жизни и здоровья заемщика в рамках кредитного договора. Без личного страхования базовая ставка будет выше на 13 п.п.

Кредит можно взять на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей включительно без первоначального взноса. При этом кредит на сумму до 2 млн рублей можно оформить всего по одному документу — паспорту гражданина РФ.

Заявку можно подать как на сайте, так и в офисе Банка. В ряде городов представитель Банка доставит карту с зачисленной суммой кредита заемщику прямо на дом.

Оформить кредит в Газпромбанке можно на покупку нового или подержанного автомобиля, мототехники, электромобиля. Также можно взять кредит под залог имеющегося автомобиля на любые цели — ремонт, строительство, обучение и т.д.

Узнать подробнее об условиях автокредитования от Газпромбанка, а также подать заявку на кредит можно на сайте.