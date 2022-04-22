Новикомбанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

C 21 апреля Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, снижает ставки по ипотечным кредитам до 15%, по потребительским кредитам – до 17% годовых. Предложения доступны клиентам Новикомбанка – работникам Ростеха и организаций-стратегических партнеров банка.

Ставки по ипотечным программам «Вторичный рынок», «Первичный рынок» «Рефинансирование ипотеки стороннего банка» и «Ростех-сити» в Новикомбанке снижены на 5,6 процентных пунктов (п.п.) – до 15% годовых. Максимальная сумма кредита зависит от программы и достигает 50 млн рублей.

Ставка по потребительским кредитам снижена на 4 п.п. С учетом дополнительной скидки (0,5%) для держателей социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех, она составляет 17% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн рублей сроком до 7 лет и не требуют страхования заемщиков. Средства можно частично или полностью использовать для погашения задолженностей в сторонних банках.

Новикомбанк предоставляет кредиты по программам с господдержкой. Для программ «Первичный рынок» и «Ростех-сити» действует льготная ставка 11,5% для заемщиков, приобретающих квартиру, при сумме кредита до 12 млн рублей для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области либо до 6 млн руб. для прочих регионов приобретения недвижимости.

Среди других ипотечных программ, реализуемых Новикомбанком, – льготная ипотека с господдержкой для семей с детьми «Семейная ипотека», процентная ставка по которой составляет от 4,5% (от 4% - для Дальневосточного федерального округа). Окончательный размер ставки зависит от зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования.

Подать заявку на оформление кредита можно в офисах Новикомбанка, мобильном приложении, интернет-банке или воспользовавшись услугой «банк на работе».