Росбанк удостоен премии CX World Awards в трех номинациях

CX World Awards - самая большая (более 200 номинаций), широко известная и признанная всеми участниками индустрии клиентского опыта профессиональная премия.

Росбанк в третий раз участвует в конкурсе. Но если в 2019 и 2021 годах получал по две награды, то вот в этом году его проекты стали лауреатами сразу в трёх номинациях:

Лучший проект изменения, СХ трансформации бизнеса (Евгений Лавров)

Лучшая программа/практика обучения и развития персонала (Виктория Бандорина)

Лучшая практика вовлеченности/мотивация персонала (Екатерина Столянкова)

В первой номинации Росбанк представил проект CX Community: Стрим Growth for the client. Задача стрима - развитие и улучшение клиентских исследований, организация менторинга команд в области клиентского опыта, проведение замеров CX зрелости команд.

Во второй победила CX Академия, которая вот уже второй год успешно проводит обучение сотрудников основам дизайн-мышления, сервис-дизайна и другим методам, и техникам улучшения CX, построению карты клиентского пути (CJM) и service blueprint.

В третьей номинации Росбанк завоевал награду с проектом «Агенты Качества в сети». Это сообщество, которое с 2017 года объединяет рядовых сотрудников розницы, чьё клиентоориентированное поведение является образцовым. Агенты Качества – драйверы и лидеры высококлассного сервиса на уровне отделения и точка входа своего коллектива для продвижения и реализации новых инициатив. Проект является уникальным и не имеет аналогов на банковском рынке, является позитивным примером организации сотрудников из различных регионов присутствия банка.