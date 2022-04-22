Росбанк стал победителем конкурса «Лучшее корпоративное медиа»

Ежеквартальный дайджест для сотрудников Росбанка «Устойчивое будущее» признан победителем Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа» в номинации «b2p – внутрикорпоративные медиа: журнал».

По словам Елены Кожадей, директора департамента коммуникаций и рекламы Росбанка, проект преследует цель повышения осведомленности сотрудников по теме устойчивого развития как одного из ключевых направлений стратегии Росбанка «Устойчивый рост 2021-2025». Дайджест также создан и для привлечения внимания команд бизнес-подразделений и поддерживающих функций банка к ESG-инициативам и способствует повышению вовлеченности сотрудников в мероприятия КСО, в том числе с использованием игровых механик на базе внутренней социальной сети.

Результат проекта говорят сами за себя:

Знание сотрудников по теме ESG составило 80% к марту 2022 года;

Размещено 4 выпуска внутрикорпоративного издания «Устойчивый рост»;

Около 500 сотрудников приняли участие в спортивном челлендже и более 2000 виртуальных благодарностей с КСО-составляющей было отправлено коллегами друг другу за последний год. Они были конвертированы в реальные средства, направленные на реализацию благотворительных и экологических инициатив банка.

Организатором конкурса выступает Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России. Церемония награждения победителей прошла в рамках XIX ежегодной Международной конференции «Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией».

В этом году в конкурсе приняли активное участие 22 компании, которые подали более 40 проектов. Всего были представлены 3 основные номинации с подноминациями, 16 спецноминаций и 17 номинаций в отраслевой категории.