Ледостав начался на водоемах Иркутской области

На особом контроле МЧС места возможного выхода людей и выезда техники на лёд, сообщили в министерстве.

Из-за погодных условий ледовая обстановка на озере Байкал меняется стремительно. Ежедневно фиксируются новообразовавшиеся трещины и разрывы, талая вода на поверхности льда.

В Слюдянском районе лед стал рыхлым, местами он разрушается. На ледовом поле – промоины и трещины. В поселке Листвянка структура льда игольчатая, его толщина – около 50 сантиметров. В Ольхонском районе процесс разрушения льда – в активной фазе. Лед в проливе Ольхонские ворота стремительно разрушается. В заливах структура льда игольчатая, местами – забереги.

С повышением среднесуточных температур структура льда меняется на всех водоемах региона. Так, в заливах Иркутского водохранилища лед имеет игольчатую структуру. Местами наблюдается нарушение сопряжения льда с берегом, многочисленные торосы и трещины. На Усть-Илимском водохранилище толщина льда от 10 до 40 сантиметров, местами – промоины, сопряжение берега и ледяного покрова нарушено. Ледовое поле Братского водохранилища в трещинах и промоинах, местами их ширина достигает двух метров, структура льда верхнего слоя – пористая, пропитанная талой водой.

Открытая вода на реках Чуна в Чунском районе, Уда в Нижнеудинском районе, Ия в Тулунском районе, Ангара в Ангарском, Усольском, Черемховском районах, Китой и Белая. Толщина льда до 40 сантиметров – на реке Мама, на реке Витим, до метра – в Бодайбинском районе. На реке Лене в Жигаловском районе толщина льда – 10-15 сантиметров, местами открытая вода, по берегам промоины. В Киренском районе на реках Лена, Киренга структура льда игольчатая, сопряжение льда с берегом нарушено, местами – открытая вода. В Усть-Кутском районе на реке Лене местами наблюдается выход воды на лёд.

На водоемах в Усть-Удинском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Шелеховском районах – промоины, местами наблюдаются подвижки льда, структура его неоднородная, напитанная водой.