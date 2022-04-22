Открыт прием заявок для участия в Фестивале цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

21 апреля открывается прием заявок на участие в open-call Фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. Миссия проекта - популяризация digital-искусства и децентрализация культуры с помощью цифровых технологий. Стратегическим партнером фестиваля выступает Росбанк, организатором – VCA (v confession agency).

Тема Rosbank Future Cities 2022 — «Со-существование. Экологические практики в цифровом искусстве».

Подать заявку на участие можно с 21 апреля по 16 мая 2022 года. Фестиваль пройдет с 18 июля по 8 августа 2022 года в 5 городах России: Екатеринбурге, Казани, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге.

К участию в open-call Rosbank Future Cities 2022 принимаются ранее нереализованные художественные работы в цифровом формате, соответствующие теме, исследующие передовые научные идеи в области биоразнообразия и адаптированные к демонстрации в городской среде. Работы финалистов будут реализованы для экспонирования в городах-участниках фестиваля.

Авторский гонорар финалистов конкурса составит 150 000 рублей, включая налоги. Фестиваль также берет на себя все расходы, связанные с реализацией проектов победителей.

«Фестиваль впервые состоялся в прошлом году. Он оказался резонансным: за месяц проведения AR-работы молодых художников и live-перформансы посетили десятки тысяч человек. В этом году фестиваль будет построен вокруг темы гармоничного со-существования человека и окружающей среды, темы, которая близка банку и является важнейшей частью нашей политики по устойчивому развитию. Мы несколько усложняем задачу художникам и зрителям, предлагая подумать о таком взаимодействии в городском пространстве», – отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Кураторами Фестиваля 2022 станут Ольга Вад, куратор в области art&science, продюсер культурных проектов, со-автор одной из самых ярких выставок сезона 2020-2021 — «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» (Севкабель Порт, Санкт-Петербург); Дарья Эпин, куратор трансмедийных проектов, продюсер, и Екатерина Егорова, эксперт по устойчивому развитию и циклической экономике, основательница Moscow Circular, который помогает бизнесам, городам и территориям переходить на циклическую экономику.

В состав экспертного совета фестиваля войдут профессионалы в сфере digital-технологий, искусства и экологии. Они выберут проекты, которые по-новому переосмысляют и активизируют городское пространство методами цифрового искусства, поднимают вопрос о том, что является устойчивым развитием в городской среде и привлекают внимание к самым передовым практикам художественной деятельности.

Подробнее с фестивалем и условиями участия можно ознакомиться на сайте: rosbank.futurecities.art.