Росбанк снижает ставки по кредитам и рефинансированию

С 20 апреля в Росбанке действуют новые условия по программам кредитования и рефинансирования — ставка снижается на 3%.

Теперь кредит на сумму от 50 тысяч до 3 млн рублей можно получить с минимальной ставкой — 6,9%*. Ставка действует с учётом страхования жизни и дополнительной услуги «Выбери ставку по кредиту». Условия действуют для кредита на срок от 13 до 84 месяцев.

Для зарплатных клиентов Росбанка условия ещё выгоднее — минимальная ставка по кредиту 2,9%*.

Низкая ставка также активируется при подключении услуги «Выбери ставку по кредиту» и при страховании жизни. Эти опции можно выбрать в момент оформления договора.

Теперь клиент может получить кредит на выгодных условиях, не переплачивать по высоким процентам.

Решение по кредиту принимается мгновенно. Для этого не нужно даже выходить из дома, достаточно заполнить заявку на сайте rosbank.ru.

Получить консультацию специалиста и оформить кредит можно в любом отделении Росбанка.

Без страховки и опции «Выбери ставку» клиенты могут оформить потребительский кредит по ставкам от 23,9% (для всех клиентов) и от 19,9% (для зарплатных клиентов)*.

*Для зарплатных клиентов ставка — от 2,9% до 8,9% действует при выборе опции «Выбери ставку по кредиту» и при одновременном оформлении страхования жизни; от 9,9% до 15,9% с опцией «Выбери ставку по кредиту» без оформления страхования жизни; от 19,9% до 25,9% без страховки и опции «Выбери ставку по кредиту»; срок кредита: от 13 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

Для остальных категорий клиентов ставка – от 6,9% до 13,9% действует при выборе опции «Выбери ставку по кредиту» и при одновременном оформлении страхования жизни; от 13,9% до 20,9% с опцией «Выбери ставку по кредиту» без оформления страхования жизни; от 23,9% до 30,9% без страховки и опции «Выбери ставку по кредиту»; срок кредита: от 13 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

Ставка устанавливается в зависимости от категории заёмщика и оценки его платёжеспособности. В случае расторжения полиса страхования после выдачи кредита процентная ставка по кредиту может быть увеличена на 7-8% годовых. Опция «Выбери ставку по кредиту» - это оформление кредита по процентной ставке, сниженной на 10% годовых относительно базовой процентной ставки, предусмотренной паспортом кредитного продукта, при условии оплаты клиентом в дату выдачи кредита единовременного платежа в размере от 3,96% до 18,48% от суммы кредита (в зависимости от размера базовой процентной ставки и срока кредита).