Россельхозбанк открыл конкурс на получение именной стипендии

Россельхозбанк открывает конкурс на получение именной стипендии в 2022/2023 учебном году для учащихся технических специальностей ведущих вузов страны.

Россельхозбанк активно поддерживает развитие IT-сферы в стране и помогает справиться с дефицитом специалистов. Для этого второй год подряд РСХБ запускает конкурс для студентов технических вузов на получение стипендии.

Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых специалистов, которые стремятся к развитию в IT-сфере. К участию приглашаются студенты очной формы обучения с хорошей успеваемостью следующих вузов: МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГУ им. М.В.Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ, МАИ, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ "МИСиС", ИТМО (г. Санкт-Петербург), НГТУ НЭТИ (г. Новосибирск). Участники смогут попробовать свои силы в создании новых сервисов для обучения и профессионального развития в агротехе и предложить варианты улучшения пользовательского опыта приложений Свое Родное и Свое.За городом. По итогам конкурса лучшим 40 студентам будут предложены именные ежемесячные стипендии на 2022-2023 учебный год в размере 12,5 тыс рублей, а помимо материальных выплат стипендиаты смогут участвовать в других конкурсах, познакомятся с процессами работы и буду вовлечены в работу всей экосистемы РСХБ.

Для участия необходимо выбрать задание на сайте и в срок до 22 мая 2022 направить решение: описание концепции, прототип и видео-презентацию. Эксперты банка оценят работы участников, учитывая их соответствие описанию и условиям задания, креативность и творческий подход к решению поставленной задачи, технологичность и реализуемость представленного прототипа, а также уровень подготовки презентации и выступления в записи. Во время конкурса участники смогут обращаться к наставникам, а также получать ответы на вопросы во время онлайн-встреч.

«В банке поступательно создаётся среда для эффективного развития молодежи в агротехнической сфере. Стипендиальный конкурс проходит второй год подряд: в этот раз мы увеличили количество вузов-участников, чтобы дать возможность большему числу студентов проявить свой талант и получить поддержку: кроме ежемесячной выплаты денежного пособия, участники получают новые знания и реальный опыт работы в области цифровизации сельского хозяйства, а также возможность пройти оплачиваемую стажировку», — сообщает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Подробная информация о стипендиальном конкурсе представлена на сайте, а для обсуждения вопросов участников создана группа RSHB START для коммуникации в Телеграме.