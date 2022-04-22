Новости

Каждая восьмая компания проводит точечную оптимизацию числа сотрудников

Большинство компаний не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей работодателей из всех округов страны.

Читайте также:

Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области увеличился до 145
22 апреля 2022
Регионы возобновят плановую медпомощь до 12 мая
21 апреля 2022

В большинстве компаний (77%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 13% организаций. В 3% компаний – массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые – 1%.

В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% работодателей, о массовых – 1%.

SuperJob отслеживает ситуацию с сокращениями с 2010 года: рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран: тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать только 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании