Банк «Открытие» предлагает клиентам private инвестировать в бриллианты и ювелирные украшения

Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – в партнерстве с программой ALROSA Diamond Exclusive предлагает для инвестиций коллекцию особо редких бриллиантов и ювелирных украшений, рассказали SIA.RU в банке.

Для инвестиций доступны бесцветные бриллианты с наивысшими характеристиками весом от трех карат и более, а также бриллианты редчайших фантазийных оттенков: желтые (оттенок Vivid) и розовые.

Все бриллианты, представленные в программе, сертифицированы в Геммологическом институте Америки – GIA (Gemological Institute of America).

Клиенты «Открытие Private Banking» могут стать обладателями драгоценных камней ещё до того, как они будут выставлены на профессиональные аукционы. Сами клиенты, ставшие инвесторами в бриллианты и ювелирные украшения, могут также принять участие в международных аукционах наравне с профессиональными участниками рынка.

Главные преимущества инвестирования по программе ALROSA Diamond Exclusive – возможность повторной продажи через профессиональные аукционы и сеть дистрибуции компании «АЛРОСА», гарантия подлинности и сохранности, производство индивидуальных ювелирных изделий под заказ. Клиентам «Открытия» доступен широкий выбор бриллиантов без наценок посредников, удобные варианты оформления, хранения, страхования в России и за рубежом.