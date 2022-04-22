Стандарты классов жилья планируют создать в России

Сейчас девелоперы сами определяют, к какому классу отнести проект и как его позиционировать в рекламной кампании, сообщают «Известия».

Как отмечено в письме члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководителя рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского в Минстрой, «Дом.РФ» и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сегодня в России не существует четких прописанных и утвержденных параметров классов новостроек, за исключением «стандарта», условия отнесения к которому определены Минстроем.

Зачастую покупатели первичного жилья оказываются обмануты из-за недобросовестной рекламы, которую используют девелоперы, отмечено в письме. Покупая квартиру в строящемся доме «комфорт-класса», «бизнес» или даже «элит», покупатели могут получить тот же «стандарт», только по заметно большей цене, рассказал «Известиям» Александр Якубовский.

«Мы фиксируем рост жалоб граждан, которые были введены в заблуждение рекламой жилых комплексов, причисляемых застройщиками к той или иной категории, но не соответствующих по качеству ожиданиям покупателя», – добавил он.