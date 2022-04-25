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Образование по-новому. Чему и как будут учить в Первом Университетском Лицее

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Будущих Циолковских, Менделеевых и Ковалевских со всей страны ждут в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского. Новый образовательный проект стартовал в апреле в городе Усть-Лабинске Краснодарского края при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Портал SIA.RU вместе с подростками и родителями посетил День открытых дверей онлайн, узнал о новых подходах к образованию и поговорил с экспертами о значимости подобных проектов.

Социальный лифт для талантов

Усть-Лабинск – это город на юге России. Теперь попасть сюда –мечта всех школьников, которые увлекаются естественными науками. В апреле в городе открылся академический Лицей им. Н.И. Лобачевского. Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 475 мест, построено при поддержке Фонда «Вольное дело» на малой родине промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски.

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

«Новая интеллектуальная элита страны», «Талантливые, деятельные молодые люди, мыслящие как исследователи» – такими видят будущих выпускников Лицея его создатели. Миссия проекта – стать социальным лифтом для молодежи, дать детям из регионов возможность бесплатно получить качественное образование международного уровня и хороший старт для научной карьеры. Здесь ребят подготовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ, преподаватели которого будут заниматься с лицеистами.

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова:

– МГУ, как главный университет страны, безусловно, заинтересован в такой кузнице кадров, какой может стать Первый Университетский Лицей им. Н.И. Лобачевского. Система обучения здесь максимально приближена к университетской, занятия проводят преподаватели из МГУ – все это позволит выпускникам Лицея быстро адаптироваться в академической среде и найти себя в научной или прикладной деятельности.

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Воспитать гармоничную личность

Впрочем, углубленным изучением математики, физики, химии и биологии, научной деятельностью, работой в оснащенных профессиональным оборудованием лабораториях и решением реальных задач науки и промышленности учеба не ограничится. Команда педагогов и психологов формирует для каждого ученика индивидуальный учебный план, учитывая его таланты, склонности и интересы.

Задача лицея – воспитать гармоничную личность, поэтому ребят ждет большой гуманитарный блок и внеурочная деятельность. Лицеисты смогут развивать свои творческие способности на уроках изо, в медиацентре, балетной и театральной студиях, а также заниматься спортом: на территории лицея построен двухуровневый спорткомплекс с 25-метровым бассейном.

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Галина Золина, директор Лицея:

– В современном мире, когда хотят обозначить не только грамотность человека, но и его эрудицию, умение вести себя в обществе, быть коммуникабельным, его честность, порядочность, говорят: «Это образованный человек». В нашем Лицее мы даем не только глубокие, прочные знания по предметам, но и общую образованность. Мы научим вас думать критически, творчески мыслить, решать задачи, быстро переключаясь с одной на другую, управлять людьми и работать в команде.

Набор открыт

Сейчас идет набор в Лицей на следующий учебный год – в седьмой и десятый классы. Пройти вступительные испытания могут ребята из разных регионов страны, в том числе – Иркутской области. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте проекта https://ul-lyceum.ru/, где уже размещены демо-версии экзаменов и учебные программы.

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Письменные испытания по русскому языку, математике и профильным предметам можно будет пройти очно 29 апреля в одном из шести городов: Усть-Лабинске, Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, а также Братске и Шелехове. Зарегистрироваться на письменный экзамен можно на сайте лицея до 27 апреля включительно. Ребят, которые успешно справятся с этим этапом, пригласят на летнюю школу в Лицей.

Андрей Гладилин, академический директор Лицея:

– Мы ведем набор ребят со всей страны. В Лицее есть общежитие, рассчитанное на 200 мест. Ребята смогут жить там в течение всего учебного года, включая весенние и осенние каникулы. Зимой лицеисты смогут отдохнуть в родных городах, а летом отправиться на профильную смену в лагерь «Ломоносовский» в Геленджике.

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Из первых уст. Лицеисты – о мечтах, образовании и развитии

На Дне открытых дверей о преимуществах Усть-Лабиского Лицея рассказывали не только руководители и преподаватели, но и ребята, которые уже начали обучение в новом образовательном учреждении. Мы записали несколько ключевых фраз.

  • О детской мечте

«Я с самого детства мечтаю стать программистом или ученым в сфере IT. Однако моя предыдущая школа не могла дать мне этого: на информатику отводился всего один час в неделю. Лицей готов предоставить мне сразу пять часов изучения этого предмета, чтобы в будущем я стал хорошим специалистом».

  • О теории и практике

«Для меня важным является не только теоретическая часть обучения, но и практическая. Лицей предоставляет возможность проведения практикумов, так как каждый кабинет здесь оснащен профессиональным оборудованием».

  • О всестороннем развитии

«Помимо процесса образования, у нас есть возможность развиваться в различных сферах, например, мы можем посещать театральную студию, , где нас учат ораторскому искусству, публичным выступлениям, шахматы, где мы развиваем нестандартное мышление и логику».

  • О каникулах

«У нас есть лицейские каникулы, на которых нам организовывают такую программу, чтобы мы могли отвлечься от образовательной деятельности, но при этом коммуницировать с нашими одноклассниками или другими учениками».

  • О настоящем образовании

«Это не просто школа для одаренных детей, а образовательный центр. В нем мы будем получать не только знания и хорошие оценки по профильным предметам, но и настоящее образование во всех сферах жизни».

<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>

День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.
Фото: https://ul-lyceum.ru/

Школа: «драйвер развития» и «ресурсный центр»

Российский бизнес все чаще вкладывается в образование, открывая новые школы в разных городах страны: «Точка будущего» в Иркутске, «Школа 800» в Нижнем Новгороде, Первый Университетский Лицей в Усть-Лабинске… Что это – благотворительность или долгосрочные инвестиции в человеческий капитал? Как новые школы меняют среду и влияют на развитие территорий? Мы обратились за комментариями к экспертам.

Марк Сартан, директор Школы 800 (Нижний Новгород):

– Системе образования перемены нужны всегда, поскольку эти перемены все время происходят в окружающем мире. И они происходят, в том числе и в муниципальных школах. Нынешние Федеральные государственные стандарты, например, – это требования «на вырост», и «дорастание» школ до их полноценной формы и есть важный процесс перемен, который происходит прямо сейчас. Появление новых проектов вне сети муниципальных школ – это реакция скорее общества, чем государственной системы образования, на важнейший запрос: потребность в разнообразии образовательных маршрутов для разных детей.

Не думаю, что затраты на школьное образование можно рассматривать как инвестиции, потому что для инвестиций важен их возврат, пусть даже не в денежной форме, а в форме человеческого капитала. На мой взгляд, новые образовательные проекты бизнеса – скорее, его миссия или социальная ответственность, часто в форме именно благотворительности, как в той же «Точке будущего». Плюсы такой кооперации очевидны: привлечение в сферу образования дополнительных ресурсов извне и, как следствие, расширение многообразия возможностей. Главный риск – это устойчивость таких проектов, их зависимость от внешнего финансирования (читайте полное интервью по ссылке). 

Максим Астраханцев, директор ОК «Точка будущего» (Иркутск):

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– Школа, безусловно, влияет на среду. Причем в двух аспектах. Во-первых, если мы говорим о развитии территории, то образовательное учреждение всегда становится точкой притяжения разных ресурсов, своего рода «ресурсным центром» для территории в рамках всего городского пространства. Вокруг школы формируется свое сообщество, это место становится востребованным у людей: возникают жилые комплексы, развивается инфраструктура, растет капитализация земли. Во-вторых, новая качественная школа может развивать и профессиональную среду города, региона, делиться успешными практиками и наработками.

На мой взгляд, система частного образования создает инновационную основу для развития всей системы образования в целом: здесь больше возможностей для претворения в жизнь разных идей. Главное – желание органов исполнительной власти взаимодействовать с частными школами и желание самих частных школ работать не «в отрыве» от системы, чтобы был возможен постоянный обмен результатами, информацией, взаимный интерес к профессиональному обогащению. Это базовое условие для того, чтобы все то, что делает конкретная частная школа, было доступно и применимо – при необходимости и желании – в других образовательных учреждениях.


<p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p> <p>День открытых дверей в в Первом Университетском Лицее им. Н.И. Лобачевского.<br /> Фото: <a href=\"https://ul-lyceum.ru/\">https://ul-lyceum.ru/</a></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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