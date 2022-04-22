ЦБ запретил сотрудникам банков мисселинг и подмену продаваемых услуг

Банки будут продавать инвестиционные финансовые продукты по новым правилам. Изменения вступают в силу с 1 июля.

– То, что сотрудник банка говорит клиенту на словах, должно строго соответствовать информации, зафиксированной на бумаге. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов», – говорится в сообщении.

В случае, если клиенту все таки продали не тот продукт, Банк России может выдать нарушителю предписание о приостановке продаж этого финансового инструмента, а в некоторых случаях и обязать организацию вернуть деньги всем желающим клиентам, купившим эту услугу.