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ЦБ запретил сотрудникам банков мисселинг и подмену продаваемых услуг

Банки будут продавать инвестиционные финансовые продукты по новым правилам. Изменения вступают в силу с 1 июля.

– То, что сотрудник банка говорит клиенту на словах, должно строго соответствовать информации, зафиксированной на бумаге. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов», –  говорится в сообщении.

В случае, если клиенту все таки продали не тот продукт, Банк России может выдать нарушителю предписание о приостановке продаж этого финансового инструмента, а в некоторых случаях и обязать организацию вернуть деньги всем желающим клиентам, купившим эту услугу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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